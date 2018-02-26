Инсталляции и мастер‑классы покажут в ДК Подольска к 195‑летию Островского в апреле

Как говорит организатор мероприятия Ольга Огонькова «РИАМО в Подольске», с 27 по 29 апреля в доме культуры «ЗиО» Подольска будут проведены мастер-классы, которые покажут инсталляции и премьеру спектакля «Бесприданница» в рамках авторского проекта «Три дня с Островским», который посвящен 195-летию со дня рождения Александра Островского.

Данный проект является 2-м из серии «Три дня с автором», 1-й прошел в 2016 году и посвящался 400-летию памяти Уильяма Шекспира.

Также, это мероприятие представит премьеру пластического перфоманса «В поисках героини…», а завершение проекта пройдет премьерным показом спектакля «Бесприданница» в жанре «Актуальная классика».