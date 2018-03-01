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Тепловоз в Подмосковье пытались захватить вооруженные неизвестные
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Общество — 1 Марта 2018, 12:04
Как информирует РЕН ТВ, в районе станции «Софрино» в Подмосковье вооруженные бандиты попытались захватить тепловоз.
В материале уточняется, что нападение произошло поздно вечером 27 февраля.
«Как стало известно РЕН ТВ, вооруженные злоумышленники пробрались в кабину тепловоза и заставили машиниста вместе с его помощником лечь на пол. По предварительным данным, бандиты также избивали одного из мужчин», - говорится в сообщении.
Однако машинисту посчастливилось выбраться и сбежать, после чего преступники последовали за ним. После чего бандиты сбежали.
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