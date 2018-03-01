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В женской консультации Подольского роддома начал работать новый УЗИ аппарат
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2018, 12:12
По информации в аккаунте медицинского округа №1 министерства здравоохранения Московской области в Instagram, новый универсальный УЗИ аппарат высокого класса начали применять в Подольском роддоме.
С помощью функции iBeamTM можно соединить отдельные фрагменты, которые получены под различными углами, в единое изображение, в результате чего достигается повышенное контрастное разрешение и улучшенная визуализация. За счет функции iClear можно также улучшить качество изображения , с помощью которой автоматически определяют характер ткани.
Для 3D/4D-визуализации происходит горизонтальное вращение и синхронизации, что позволяет быстро создать объемное изображение, а посмотреть его можно с любого ракурса.
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