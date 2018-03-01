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Президент ТПП Королева приняла участие в конференции по вопросам сертификации бухгалтеров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2018, 12:17
Как информируется в аккаунте ТПП Королева в Instagram, президент Торгово-промышленной палаты Королева Людмила Козлова приняла участие в международной конференции по вопросам индустрии финансовых технологий.
28 февраля в резиденции посла Великобритании в Москве прошла конференция по вопросам индустрии финансовых технологий.
ICAEW (Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса) был основан в 1880 году. Это организация профессиональных бухгалтеров, занимающаяся разработкой стандартов в области бухгалтерского учета, аудита и создающая новые учебные программы.
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