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Отменили и задержали в аэропортах Москвы утром во вторник около 30 рейсов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2018, 11:16
Как сообщается на сервисе «Яндекс.Расписания», в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» во вторник утром задержали и отменили порядка 30 рейсов.
Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов.
В аэропорту «Внуково», по данным сервиса, задержано 4 рейса, отменен 1. В «Домодедове» задерживаются 5 рейсов, еще 15 отменено. В аэропорту «Шереметьево» задержано 2рейса.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.
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