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Еще 5 новых пассажирских автобусов вышли на маршруты в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2018, 11:14
Как сообщает глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram , еще 5 пассажирских автобусов поступили в Королев, за последние три года в городе обновили 95 единиц подвижного состава королевского ПАТП.
Как сообщает Ходырев, - «В Королев поступили еще 5 пассажирских автобусов – 4 малого класса и 1 большого. Новые автобусы оборудованы кондиционерами и аппарелями для посадки маломобильных групп граждан и уже работают на маршрутах».
Благодаря совместной работе с правительством Подмосковья,в городе обновили 95 единиц подвижного состава королевского ПАТП за 3 прошедших года , что составляет 70% от всего количества. Комфортными и безопасными стали автобусы . Более того, они оснащены специальными низкопольными средствами для обслуживания маломобильных горожан.
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