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График движения ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится со среды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2018, 11:28
Как информирует пресс-служба МЖД, изменения произойдут в расписании некоторых электричек Белорусского направления Московской железной дороги в связи с развитием инфраструктуры в период со среды по 29 марта.
В рамках запланированных работ предусмотрено строительство новых объектов пассажирской инфраструктуры – платформ и пешеходных тоннелей, дополнительных главных путей, обновление системы СЦБ, которая отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме, и устройств контактной сети.
По мимо этого, на время работ движение поездов на перегоне Кунцево-1 – Одинцово – Голицыно будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. Из-за чего незначительное количество электричек будет отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, несколько пригородных поездов выведут из расписания.
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