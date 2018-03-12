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Gесня, с которой Самойлова выступит на «Евровидении», стала известна
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Общество — 12 Марта 2018, 10:53
По данным Газета.ru, на конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break.
Как говорит Самойлова, - «Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем».
На песню официальное видео снял режиссер Алексей Голубев, он же будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне.
«Евровидение» в этом году пройдет в Португалии. Лиссабон станет местом проведения конкурса , а сами 3 шоу — 2 полуфинала и финал — пройдут на 20-тысячной крытой «Алтис-Арене» 8, 10 и 12 мая 2018 года.
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