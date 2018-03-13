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Перед проведением ЧМ по футболу в Подмосковье создадут оперативные штабы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2018, 12:30
Как сообщает во вторник на заседании регионального правительства министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет летом, в муниципалитетах Подмосковья создадут оперативные штабы .
Также он информирует о том, что сейчас в регионе проходит активная работа по подготовке волонтеров.
С 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет чемпионат мира по футболу FIFA . Наша страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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