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Весной в Подмосковье официально откроют первые роботизированные молочные фермы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2018, 11:20
Как сообщается на официальном портале правительства Московской области, две роботизированные молочные фермы официально откроют в Пушкинском районе и Коломенском городском округе в марте-апреле.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, одна ферма будет обслуживать порядка 36 коров. Мы только на роботов субсидируем 24 миллиона рублей. А в целом с учетом стойлового оборудования и строительных работ это более 100 миллионов рублей уходит на обустройство фермы при реконструкции.
На одного робота для доения 6 миллионов рублей региональные власти субсидируют фермерам . На одной ферме устанавливают трех-четырех роботов.
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