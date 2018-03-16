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Дачную кражу в Ступине раскрыли полицейские
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Общество — 16 Марта 2018, 11:25
Как сообщил Ступинскому информагентству сотрудник пресс-службы ОМВД России по городскому округу, полицейские раскрыли кражу с дачного участка в подмосковном Ступине.
От 34-летней местной жительницы поступило сообщение в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Ступино о том, что злоумышленник проник на территорию дачного участка на Ивановском проезде в деревне Чирково и украл ее личное имущество.
Как информирует агентства, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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