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Может провести круглый стол по контролю качества товаров общественная палата Подольска
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Общество — 16 Мая 2018, 12:03
Как рассказал «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления и делам общественных объединений общественной палаты округа Алексей Стрелков, одна из комиссий общественной палаты Подольска предложила провести круглый стол по вопросу общественного контроля качества товаров и услуг в округе.
15 мая в администрации Подольска состоялось очередное заседание данной комиссии. На повестке дня значились девять вопросов, один из которых касался сотрудничества с общественной организацией «Объединение потребителей России» по проведению совместного общественного контроля качества товаров и предоставляемых услуг в горокруге.
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