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В Сергиево‑Посадском районе в 2018 году отремонтируют более 30 дворов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2018, 11:34
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области глава района Михаил Токарев, в подмосковном Сергиево-Посадском районе в программу по благоустройству на 2018 год вошли 34 дворовые территории, работы продлятся с июня по октябрь.
По его словам, в муниципалитете также реализуется программа губернатора Московской области по установке современных детских площадок. В 2018 году в программе участвуют 2 поселения: Сергиев Посад и Пересвет. В общей сложности планируется установить 3 современные детские игровые площадки с усовершенствованным бесшовным прорезиненным покрытием, позволяющие свести к минимуму риск получения травм.
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