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В 10 регионов России с самым лучшим квасом вошло Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Мая 2018, 12:15
Как информируется в сообщении пресс-службы туристического сервиса Tvil.ru, Московская область вошла в 10 российских регионов, где производят самый хороший квас.
Как выяснил сервис, где в нашей стране делают самый лучший квас. Рейтинг представлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Первую пятерку рейтинга составили Краснодарский край, Кировская и Новгородская области, Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего голосов туристов набрали Краснодарский край с брендами кваса «Староминский» и «Кубанский» - 32%, Кировская область («Вятский квас») - 28% голосов, Новгородская область («Никола» и «Русский квас») - 20% голосов, Москва («Очаковский» и «Семейный секрет») и Санкт-Петербург («Хлебный край» и «365 дней») - по 6% голосов.
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