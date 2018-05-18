20мая 2018
воскресенье
|
11 аудиогидов на английском языке в преддверии ЧМ‑2018 выпустит ЦППК
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Мая 2018, 12:36
Как информируется в сообщении пресс-службы ЦППК, центральная пригородная пассажирская компания выпустит одиннадцать аудиогидов на английском языке в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, летом для иностранных туристов будут доступны новые аудиогиды по популярным направлениям.
Выпуск аудиогидов – часть большой программы компании по развитию туризма на железнодорожном транспорте. ЦППК на официальном сайте публикуется информация, в том числе на английском языке, о популярных туристических экскурсиях, маршрутах, анонсы культурных событий в Подмосковье и городах Центрального федерального округа.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
утром +11 +13 днем +13 +15
Котировки
Партнеры