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8 000 человек включили в реестр волонтеров Минсоцразвития Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Мая 2018, 11:19
Как информируется на официальном портале правительства Московской области, в реестре волонтеров, который ведет министерство социального развития Подмосковья, насчитывается 8 000 человек, интерес к добровольческой деятельности возрастает.
Министерство уделяет особое внимание развитию сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями в последние несколько лет . В частности, был создан координационный совет по вопросам поддержки некоммерческих организаций и разработан план работы до 2020 года.
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