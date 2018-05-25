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Более 220 000 кв метров составит площадь газона в столичном парке «Остров мечты»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Мая 2018, 11:25
Как написано на официальном сайте мэра Москвы, газон в московском парке «Остров мечты» прослужит до тридцати лет и будет в 30 раз больше футбольного поля Большой спортивной арены «Лужников», его засадят разными видами трав.
Как информируется в материале, с 3- мест начнется засев , где завершены формирование ландшафта и работы по устройству инженерных коммуникаций. В общей сложности до конца этого года траву засеют на площади 80 000 кв. метров в южной и северной частях парка. Туда завезут специальную почву для создания газона. Ее подготовят из плодородного грунта, песка, торфа, минеральных удобрений и уложат слоем в 20 см.
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