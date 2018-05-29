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Собрал более 700 участников первый этап турнира «Богатыри Подмосковья»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2018, 17:49
Как написано в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области, более семиста человек приняли участие в первом этапе турнира «Богатыри Подмосковья», стартовавший в Ивантеевке.
3 этапа реализации запланированы в рамках турнира «Богатыри Подмосковья» . В первом этапе турнира из общего количества участников выберут двадцать пять победителей. Конкурсанты будут соревноваться в спортивных дисциплинах: настольный теннис, армрестлинг, жим штанги, владение кресло-коляской, подтягивание на турнике и так далее.
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