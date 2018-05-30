30мая 2018
среда
|
Предоставят жителям сотни альтернативных маршрутов московские центральные диаметры
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 30 Мая 2018, 11:00
Как рассказал журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, московские центральные диаметры предоставят жителям и гостям столицы 100 дополнительных вариантов передвижения на общественном транспорте.
Так же он сообщил, что другой транспортный проект - Московское центральное кольцо (МЦК) - превзошёл все ожидания властей. Объём пассажиропотока нового транспорта, достижения которого ожидали через пять лет после открытия, был достигнут на второй год эксплуатации.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +17 +19 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры