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Около 13 000 вызовов через систему‑112 за 2 года приняли подмосковные психологи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2018, 12:43
Как сказано в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, более 12700 вызовов приняли психологи системы-112 Московской области за 2 года её работы, в круглосуточном режиме проводятся дежурства.
В случае экстренных ситуаций они включаются в работу с заявителем чаще всего, когда обратившийся находится в стрессовом состоянии, не имеет возможности сосредоточиться и предпринять правильные действия до прибытия экипажа экстренной службы.
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