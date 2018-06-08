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Как правильно вести себя на водоемах летом полицейские Люберец рассказали школьникам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Июня 2018, 11:56
В сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое» сказано о том, что сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели акцию «Здоровье – твое богатство!», в ходе которой рассказали школьникам о правилах безопасного поведения на водоемах, автомобильных дорогах, во время спортивных игр и спортивных занятий.
Формирование здорового образа жизни, профилактика и предупреждение детского травматизма в летний период является целью мероприятия.
По итогам беседы быть послушными и соблюдать названные меры предосторожности в летний период времени пообещали воспитанники лагеря сотрудникам полиции .
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