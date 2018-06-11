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Отключили воду из‑за прорыва трубопровода в доме микрорайона Белая Дача Котельников
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Общество — 11 Июня 2018, 15:15
Как сказано на официальной странице в Instagram пресс-службы администрации муниципалитета, из-за прорыва трубопровода в подвале в доме №57 микрорайона Белая Дача в подмосковных Котельниках не будет воды до 14 часов 11.06.2018.
В сообщении сказано, - «Уважаемые жильцы дома №57 микрорайона Белая Дача! В связи с порывом трубопровода в подвальном помещении была приостановлена подача воды. В настоящее время ведутся восстановительные работы».
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