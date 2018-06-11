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На праздновании Дня Дубровиц в Подольске светящиеся шарики выпустили в небо
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Общество — 11 Июня 2018, 15:19
Как рассказал «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко, 10 июня более 2 000 человек приняло участие в праздновании Дня Дубровиц в одноименном поселке подмосковного Подольска , мероприятие завершилось запуском нескольких сотен светящихся воздушных шариков со светодиодами .
В 2018 году был 25-й юбилейный праздник , день села Дубровицы отмечают ежегодно во второе воскресенье июня и посвящают его Дню России . Со спортивного утра было начало, затем состоялся турнир по боулингу «Праздничная лига» среди спортклубов Подольска.
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