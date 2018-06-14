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В Подмосковье аграрии обсудят проведение уборочных сельхозработ
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Июня 2018, 10:53
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, аграрии регионов страны, в том числе и Московской области, обсудят подготовку и проведение уборочных сельскохозяйственных работ в 2018 году на совещании в четверг.
Министр сообщил о том, что важно заранее обсудить ситуацию, возможные проблемы и подготовить согласованные, обоснованные предложения и рекомендации, которые направлены на их решение, необходимо именно в настоящие время взять хороший темп, чтобы успешно начать и закончить уборку в кратчайшие сроки, не допустив потерь.
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