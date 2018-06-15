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Не покупать продукты в местах незаконной торговли просят жителей Люберец
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2018, 11:11
Как информируется на официальной странице управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Люберец в Instagram, власти Люберец просят жителей городского округа воздержаться от покупок продуктов в местах несанкционированной торговли.
В сообщении сказано, - «Управление потребительского рынка, услуг и рекламы призывает не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли у лиц, не имеющих медицинского допуска, не соблюдающих требования санитарного законодательства» .
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