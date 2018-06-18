18июня 2018
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Предложили упростить создание объектов мусорной инфраструктуры власти столицы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июня 2018, 11:05
Как сообщает в понедельник газета «Коммерсант», в Минприроды нашей страны поступили предложения изменить законодательство для упрощения процедуры создания мусорных объектов в столице, речь, в частности, идет о сокращении размера санитарно-защитных зон для создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров».
По данным документа, с учётом дефицита мусорных мощностей предлагается предусмотреть в законе об отходах возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок «накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет». Необходимость таких изменений, в частности, связана с тем, что эксплуатация свалок в черте столице возможна только до 2025 года, временные площадки частично решат проблему нехватки мусорных мощностей.
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