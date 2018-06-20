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В Климовске Подольска взяли под охрану эстакаду
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Общество — 20 Июня 2018, 10:29
Как информируется в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте», в подмосковном Подольске взяли под охрану эстакаду, соединяющая 2 части микрорайона Климовск.
В сообщении сказано, - «Эстакаду на улице Индустриальная взяли под охрану. Установлены камеры видеонаблюдения, системы громкоговорителей, под эстакадой установлен пост охраны».
Эстакада проходит над железнодорожным переездом и является главным выездом из юго-западной части микрорайона .
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