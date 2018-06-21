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В Волоколамском районе нашли боеприпас времен ВОВ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июня 2018, 10:44
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в деревне Щекотово в СНТ «Исландия» на улице Озерная Волоколамского района обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.
В сообщении сказано, - «В 13:40 20 июня от диспетчера ЕДДС Волоколамского района поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Волоколамского ОВД» .
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