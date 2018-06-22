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В Балашихе признали готовым к проведению областных мероприятий парк «Пехорка»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июня 2018, 11:02
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации округа, министр культуры Московской области Оксана Косарева отметила готовность парка «Пехорка» в подмосковной Балашихе к проведению областных мероприятий.
21 июня на открытии летнего кинотеатра прошел показ российского приключенческого фильма «Танки». Режиссер Ким Дружинин и актеры рассказали о создании кинокартины. Вела мероприятие телеведущая Тутта Ларсен.
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