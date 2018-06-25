25июня 2018
понедельник
|
В Химках получили золотые медали более 170 выпускников
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Июня 2018, 11:09
Как сказано на сайте округа, в подмосковных Химках прошел традиционный бал медалистов, в торжественном мероприятии, площадкой для которого стал Дворец культуры «Родина», приняли участие лучшие ученики школ городского округа, в этом году золотыми медалями были отмечены 177 выпускников.
Выдающиеся выпускники Химок получили заслуженные награды и почетные грамоты в рамках мероприятия . На церемонии награждения отметили не только учеников, но и директоров школ, и педагогов.
Золотые медали получили сто семьдесят семь выпускников, что на двенадцать человек больше, чем в прошлом году.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры