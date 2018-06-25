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В РФ будет составлять более 15 000 руб средний размер пенсии в 2019 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июня 2018, 11:15
Как рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, в России средний размер пенсии в течение 2019 года составит более 15 000 рублей, в то же время пенсионная реформа не затронет рынок труда.
Как сообщает министр, в 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить в среднем 1 000 рублей. Есть не совсем верные трактовки: 1 000 рублей — прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 000 рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой.
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