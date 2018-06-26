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После жалобы жителя на одном из домов Подольска закрасили граффити
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Общество — 26 Июня 2018, 11:11
По информации на интернет-портале «Добродел», в микрорайоне Климовск Подольска закрасили граффити на фасаде одного из домов по просьбе жителя.
Житель Подольска написал на портал жалобу на рисунки на фасаде дома 14/6 по проспекту 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Он сообщил, что над восьмым подъездом надписи.
В 2015 году был запущен портал «Добродел» для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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