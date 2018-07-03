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Более пятисот выпускников Технологического университета Королева получили дипломы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2018, 11:27
Как информируется в аккаунте университета в Instagram, в подмосковном Королеве прошла церемония вручения дипломов выпускникам Технологического университета, более пятисот человек получили документы о завершении обучения.
2 июля состоялась церемония , на ней присутствовал глава Королева Александр Ходырев, а также представители градообразующих предприятий наукограда и предприятий-партнеров университета.
Всего в 2018 году Технологический университет выпустил из своих стен девятьсот восемьдесят три высококлассных специалиста разных уровней образования.
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