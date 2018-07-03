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С 9 июля полностью закроют для посещения Центральный парк в Королеве
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2018, 11:32
Как сообщил в своем аккаунте в Instagram руководитель городской администрации Юрий Копцик, центральный парк в Королеве полностью закроют для посещения с 9 июля по 30 августа из-за реконструкции.
В 2018 году продолжается масштабное обновление центрального парка, в ходе которого на территории появятся новые площадки для игр и спорта, малые архитектурные формы, зоны отдыха, озеленение.
В рамках подготовки к празднованию 80-летия города работы ведутся не только в парке, где рабочие сейчас восстанавливают летний кинотеатр, благоустраивают зону для аттракционов и веревочного парка.
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