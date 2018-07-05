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20 июля мособлизбирком определит исполнителя по обслуживанию КОИБов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2018, 12:36
Как рассказала журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, московская областная избирательная комиссия 20 июля планирует определить исполнителя по техническому обслуживанию комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Хаймурзина говорит, - «Исполнитель по обслуживанию КОИБов будет определен 20 июля путем электронного аукциона».
Также она добавила, что на губернаторских выборах в Подмосковье планируют задействовать порядка 1700 КОИБов 2010-го и 2017-го годов.
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