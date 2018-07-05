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ВРП Московской области вырос в 1,5 раза с 2012 года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2018, 12:48
Как рассказал 05 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев, валовый региональный продукт Подмосковья увеличился почти в 1,5 раза с 2012 по 2017 годы .
05 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.
Также он сообщил о том, что бюджет Подмосковья в настоящие время также второй по объему в стране.
Воробьем добавил, что объем бюджета Подмосковья каждый год увеличивается на 40-50 миллиардов рублей, этот показатель планируют увеличивать, в том числе создавая в регионе производство и инфраструктуру.
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