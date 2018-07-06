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В поселке Красногорска в пустующем здании откроют Дом детского творчества
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Общество — 6 Июля 2018, 10:50
Как рассказал начальник теруправления «Ильинское» Дмитрий Сергеев, власти подмосковного Красногорска приняли решение отдать муниципальное здание в поселке Новый городского округа под Дом детского творчества.
Сергеев сообщил, - «В Новом почти 3500 жителей, а заниматься детям негде. Поэтому было принято решение организовать Дом детского творчества, а территорию вокруг превратить в парк отдыха для детей и родителей – с детскими и спортивными площадками, дорожками, освещением и видеонаблюдением».
Как он считает, жители поселка попросили, чтобы в Доме творчества были кружки английского языка и шахмат, танцевальная и художественная студии.
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