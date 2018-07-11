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Число туристов в Серпухове за год может увеличиться вдвое
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июля 2018, 10:58
Как рассказал РИАМО глава городского округа Дмитрий Жариков, власти подмосковного Серпухова за год планируют увеличить турпоток в 2 раза – с 200 000 до 400 000 человек в год.
Жариков говорит, - «Мы строим свою работу с учетом того, что число туристов будет возрастать, сегодня он (турпоток – ред.) составляет порядка 200 000 в год. Мы планируем его увеличить вдвое в течение года».
Также он сообщил, что в течение ближайших 2-х месяцев в Серпухове планируется сдать в исторической части города в эксплуатацию гостиничный комплекс . Строительство объекта ведется за счет инвестиций.
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