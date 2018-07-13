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В Подмосковье за полгода около 3,7 млн кв метров жилья ввели в эксплуатацию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июля 2018, 10:24
Как рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, за первое полугодие 2018 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию около 3,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, за аналогичный период 2017 года в регионе ввели 2,9 миллиона «квадратов» жилья .
Собеседник агентства, что за аналогичный период 2017 года в регионе было введено всего 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,9 миллиона квадратных метров относились к жилым объектам, а 1,3 миллиона - к нежилым.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил о том, что порядка 14 000 переселенцев из аварийного жилья в Подмосковье получат новые квартиры до конца 2019 года.
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