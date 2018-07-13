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В столичном аэропорту «Внуково» открылся капсульный отель
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Общество — 13 Июля 2018, 11:15
Как информируется на сайте воздушной гавани, пассажиры московского аэропорта «Внуково» теперь могут воспользоваться услугами капсульного отеля с бесплатным Wi-Fi.
12 капсул расположены на третьем этаже терминала А, около зала VIP Lounge. Оплата услуги почасовая, пребывание в капсуле также можно забронировать на сайте.
Капсульный отель предлагает своим посетителям комфортный отдых: для клиентов доступен бесплатный Wi-Fi, кондиционер, телевизор, зарядные устройства, будильник, зеркало, светодиодная подсветка, хранение багажа и сейф. Кроме того, в стоимость услуги включены постельное белье, плед и подушка.
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