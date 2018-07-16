16июля 2018
понедельник
|
Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Июля 2018, 11:01
Как информирует Газета.ru, экспертиза подтвердила подлинность найденных в Екатеринбурге останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи.
Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, что результаты сравнения генетических профилей костных останков и образцов от ныне живущих потомков Романовых подтверждают, что останки принадлежат императорской семье.
Также останки мужчины, которого идентифицировали как Николай II, сравнили с генетическим материалом императора Александра III и обнаружили, что они генетически связаны на уровне отец – сын.
Расследование дела об убийстве семьи Николая II продолжается.Сейчас ученые работают с 2 000 документов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +27 +29
вечером +23 +25 ночью +19 +21
Котировки
Партнеры