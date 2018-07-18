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В России планируют ввести обязательное чипирование продуктов для детей
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Общество — 18 Июля 2018, 11:04
Как информируется 18 июля газета «Известия», в нашей стране разрабатывают законопроект о детском питании, согласно которому будет введена обязательная маркировка специальными чипами продуктов, которые предназначены для детей.
Как сообщила замначальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, прочитать полную информацию о продукте можно будет при помощи смартфона. Промаркированные продукты будут поставлять в том числе в школьные столовые и детские сады. При этом маркировка детской продукции не повлияет на её стоимость.
Как говорит одиин из авторов законопроекта - председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Михаила Щетинина, сенаторы рассчитывают внести законопроект о детском питании в Госдуму «до конца следующей недели».
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