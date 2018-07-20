20июля 2018
пятница
|
21 июля выставка агротехнологий пройдет в Московской области
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Июля 2018, 10:47
Как рассказал РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, вблизи деревни Медведки на территории городского округа Истра 21 июля состоится выставка агротехнологий «Подмосковье-2018».
Разин также сообзил, что участниками областного конкурса являются победители районных соревнований среди механизаторов.
В 4-х номинациях определятся победители в областном конкурсе : в классе тракторов 5 (типа К-700), в классе тракторов 5 (типа К-700) с оборотными плугами, в классе тракторов 3 (типа Т-150, МТЗ-1523), а также в классе тракторов 1,4 (типа МТЗ-80/82, МТЗ-1221).
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
утром +20 +22 днем +23 +25
Котировки
Партнеры