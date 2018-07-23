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КРМО поделится своим опытом с членами Ассоциации индустриальных парков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2018, 22:53
Как сообщается в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области, корпорация развития Подмосковья поделится с членами Ассоциации индустриальных парков опытом развития промышленных территорий региона.
Кирилл Бычков глава Корпорации развития Московской области избран в состав членов правления Ассоциации индустриальных парков. Решение было принято на прошедшем 20 июля общем заседании членов АИП, на котором участники обсудили итоги работы организации в прошлом году и текущие вопросы о деятельности ассоциации.
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