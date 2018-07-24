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В системе «Безопасный регион» в Подмосковье работает 22 000 видеокамер
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июля 2018, 15:41
Как информируется в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, с начала 2018 года количество видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный регион», увеличилось в Подмосковье на 40%, с 15 500 до 22 000 .
Установка видеокамер ведется в местах массового пребывания людей – в парках, у въездов в города и микрорайоны, на центральных площадях и перекрестках, а также на социально значимых объектах – школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, многофункциональных центрах и других объектах.
Начиная с 2018 года была ускорена работа по установке видеокамер и на территории жилых массивов – во дворах, детских площадках, на входных группах в подъезды,.
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