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Роспотребнадзор рассказал, как уберечь персональные данные от мошенников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2018, 12:42
Как говорится во вторник Федеральное агентство новостей, роспотребнадзор рекомендовал россиянам бережно относиться к своим персональным данным и документам, чтобы уберечь их от мошенников.
На сайте ведомства опубликована соответствующая информация. Отмечается, что нельзя отдавать в чужие руки паспорт, данные банковских карт, пин-код и СVV, а также другие данные.
Ранее информировалось, что хакеры научились красть банковские данные через взломанные модемы. Отмечается, что не подозревающие об опасности пользователи попадали на поддельные сайты финансовых организаций и выдавали им свои учетные данные.
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