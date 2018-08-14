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Около 20 тренеров станут участниками программы соципотеки в Подмосковье в 2018 году

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Общество — 14 Августа 2018, 12:48

Как информирует  во вторник «Российская газета», около двадцати тренеров, которые работают в Московской области, получат свидетельства о праве на социальную ипотеку до конца этого года.

До этого момента у спортивных тренеров и тренеров-преподавателей в Подмосковье появилась возможность получить жильё по программе социальной ипотеки.

В рамках программы соципотеки государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, работнику остается гасить только проценты по кредиту.



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