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Около 20 тренеров станут участниками программы соципотеки в Подмосковье в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2018, 12:48
Как информирует во вторник «Российская газета», около двадцати тренеров, которые работают в Московской области, получат свидетельства о праве на социальную ипотеку до конца этого года.
До этого момента у спортивных тренеров и тренеров-преподавателей в Подмосковье появилась возможность получить жильё по программе социальной ипотеки.
В рамках программы соципотеки государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, работнику остается гасить только проценты по кредиту.
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