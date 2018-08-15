в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2018, 15:26
Как рассказал РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, агрохолдинг «Русское Молоко» из Рузского городского округа вошел в двадцатку крупнейших производителей сырого молока в нашей стране, в планах компании строительство комплекса на 6500 дойных коров.
На данный момент двадцать крупнейших компаний-производителей сырого молока в стране производят 1,8 миллиона тонн сырья в год – это составляет 8,4% от всего производства товарного молока в нашей стране. Milknews совместно с консалтинговым агентством Streda подготовили рейтинг самых крупных производителей сырого молока в России, чтобы узнать, чьими силами обеспечивается место России на мировом рынке. Подмосковный агрохолдинг «Русское Молоко» вошел в топ-20 крупнейших производителей сырого молока в нашей стране.
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