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Микрорайон Заря в Балашихе подготовили к отопительному сезону на 85%
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Общество — 16 Августа 2018, 15:32
Как рассказал директор предприятия «Теплосеть» Железнодорожного Евгений Ожегов, котельные и теплосети в бывшем военном городке – микрорайоне Заря в подмосковной Балашихе готовы к отопительному сезону на 85%.
В микрорайоне Заря около ста домов, в которых проживают 30 000 человек. Его обслуживают 2 котельные №25 и №27.
Ожегов сообщил, что котельная №25 готова полностью, котельная №27 – на 78%. Все работы по подготовке к зиме планируется завершить до конца августа. Оба объекта теплоснабжения включены в программу капитального ремонта.
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