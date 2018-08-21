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Свыше 260 тыс тонн зерновых культур убрали на территории Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Августа 2018, 10:37
Как рассказал РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в Подмосковье продолжается уборка урожая, по состоянию на 20 августа, зерновые и зернобобовые культуры общей массой свыше 260 000 тонн убрали с площади 86 600 гектаров.
Разин сообщил - «86600 гектаров составляет 62% к намеченному плану сбора урожая зерновых и зернобобовых культур. Собрано всего 264 000 тонн при урожайности 30,4 центнера с гектара».
Также министр отдельно подчеркнул сбор озимой и яровой пшеницы.
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